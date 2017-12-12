



Özel Haber: Semih BAYKAL

İlimizde birçok kez Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri tarafından gündeme getirilen ulaşım sorunlarına bir yenisi daha eklendi. Öğrencilerin iddiasına göre Üniversite ana durağından Merkez istikametinde olan uzun otobüslerden birinin şoförü, seyir halindeyken yolda cep telefonu ile konuşmaya başladı. Bir yandan telefon ile konuşup diğer yandan araba kullanmaya çalışan şoför, araçta bulunan yaşlısı genci onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı. Öte yandan öğrenciler, şoförün aracı kullanırken bir yandan telefonla konuştuğu için iki kere kaza tehlikesi atlattıklarını iddia etti. Öğrenciler cep telefonu ile konuşan şoförün dikiz aynasındaki yansımasından fotoğraflarını çekerek kaydettiler.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DA BENZER GÖRÜNTÜLER VARDI

Bir benzer görüntü ise 26 Ekim tarihinde gazetemizin ihbar hattında yer alarak haberleştirilmişti. 7 Numaralı otobüslerin şoförlerinden biri, üniversiteden şehir merkezi istikametinde seyrederken cep telefonu ile mesajlaşırken görüntülenmişti. Yine öğrenciler tarafından görüntülenen şoföre, sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyümüştü.