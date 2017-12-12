banner133

banner101

12 Aralık 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yine belediye otobüsü yine aynı görüntü

    Bolu’da Üniversite – Merkez istikametinde hizmet veren bir otobüsün şoförünün, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşması ve aracı tek eli ile kullanmaya çalışması öğrenciler tarafından görüntülendi.

    12 Aralık 2017 Salı 15:07
    Bu haber 39 kez okundu
    Yine belediye otobüsü yine aynı görüntü


    Özel Haber: Semih BAYKAL

    İlimizde birçok kez Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri tarafından gündeme getirilen ulaşım sorunlarına bir yenisi daha eklendi. Öğrencilerin iddiasına göre Üniversite ana durağından Merkez istikametinde olan uzun otobüslerden birinin şoförü, seyir halindeyken yolda cep telefonu ile konuşmaya başladı. Bir yandan telefon ile konuşup diğer yandan araba kullanmaya çalışan şoför, araçta bulunan yaşlısı genci onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı. Öte yandan öğrenciler, şoförün aracı kullanırken bir yandan telefonla konuştuğu için iki kere kaza tehlikesi atlattıklarını iddia etti. Öğrenciler cep telefonu ile konuşan şoförün dikiz aynasındaki yansımasından fotoğraflarını çekerek kaydettiler.

    GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DA BENZER GÖRÜNTÜLER VARDI

    Bir benzer görüntü ise 26 Ekim tarihinde gazetemizin ihbar hattında yer alarak haberleştirilmişti. 7 Numaralı otobüslerin şoförlerinden biri, üniversiteden şehir merkezi istikametinde seyrederken cep telefonu ile mesajlaşırken görüntülenmişti. Yine öğrenciler tarafından görüntülenen şoföre, sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyümüştü.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Üniversite,, Merkez, Istikametinde

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HER ŞEY DOSTLARLA GÜZEL
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz İnsan Hayatına Dokunmak
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MUSTAFA NAMDAR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NEDEN?(ler)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (IV)
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CİHATÇI RIZA'NIN ALTINLARI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HER ŞEYİ GÖRDÜM!
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU “ ÖZEL BİREYLER MECLİSİ”KURSUNDAN…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Milletin Teminatı Vergi
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bolu’nun Gündemi Başka
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Suat Tosun Suat Tosun KENT AĞAÇLARI YALNIZCA PAHALI SÜS MÜDÜR?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MÜLKİYE
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz 5X5 BOLUSPOR (Analiz)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129