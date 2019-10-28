Yine cezaevi inşaatı yine olay

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre ilimiz Gerede ilçesinde yapımına 2 yıl önce başlanan cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Çıkan yangını gören işçiler hemen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm konteynerleri sardı. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sonucu konteynerler tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CEZAEVİ İNŞAATINDA İKİ GÜNDE İKİ OLAY

Öte yandan cezaevi inşaatında henüz birkaç gün önce de Sinan Koç (41) isimli bir işçi beton dökümü esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Gerede Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ise Koç’un kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bolu Adli Tıp Kurumunun otopsi yapacağı öğrenildi. Yapılacak otopsinin ardından talihsiz işçinin kesin ölüm nedeninin belirleneceği ve olayda inşaat şirketinin kusurunun olup olmadığının belirleneceği bildirildi.

İŞ GÜVENLİĞİ YETERLİ Mİ?

Adalet Bakanlığı tarafından 2017 Ağustos ayı içerisinde ihale yapılan ve inşaatı başlayan Gerede L tipi ve açık ceza infaz kurumu inşaatı ihalesini Arıtürk firmasının aldığı daha sonra bu firmanın inşaat yapımını alt taşeron firma olan Azel Gayrimenkul Ltd. Şti. firmasına verdiği öğrenildi. İki gün arayla yaşanan iki olay cezaevi inşaatında iş sağlığı ve güvenliği konusunu tartışmaya açtı. Üst üste yaşanan olaylarla ilgili ise firma yetkilileri henüz hiçbir açıklama yapmadı. Çıkan yangında tamamen küle dönen konteynerlerde hiçbir can kaybı yaşanmaması ise en büyük sevinç oldu.