Yine deprem yine panik

Haber: Ceylan Beykoz

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilimiz Merkez ilçesi Kızılağıl köyü yine sallandı. Saat 22.38'de yerin 7.9 kilometre altında meydana gelen 2.7 şiddetindeki depremden 6 dakika sonra yerin 6.8 kilometre altında 2.3 şiddetin bir deprem daha meydana geldi. Üst üste yaşanan depremler dolayısıyla halkta panik havası oluşurken, herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Yaşanan iki depremin ardından gece 1.59’da bir deprem daha meydana geldi. Kızılağıl’da yaşanan 2.4 büyüklüğündeki üçüncü deprem yerin 5 kilometre altında meydana geldi. En son 7 Aralık'ta merkez üssü yine Kızılağıl olan şiddetli depremler vatandaşları sokağa dökmüştü.

ÜNİVERSİTELİLER YURTLARI BOŞALTTI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsünde kalan öğrenciler üst üste yaşanan depremlerin ardından paniğe kapılarak kendilerini dışarı attı. Birçok öğrenci depremin şokunu uzun süre atlatamadı.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2019, 10:22