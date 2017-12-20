Haber: ESRA ÖZTÜRK

İlk kaza il merkezinde oldu. Bolu'da hafif ticari aracın çarptığı 2 yaya yaralandı. Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı üzerinde seyreden İsa Tınaz idaresindeki 14 EB 575 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Caddesi kavşağında yolun karşısında geçmeye çalışan Sena Nur ve Büşra Zararsız'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan 2 kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bulvardaki ulaşım bir süre dururken, kaza yapan aracın çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

İkinci kaza ise D-100 Karayolu'nun Gerede ilçesi kesiminde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen kişi kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. D-100 Karayolu'ndan İstanbul yönüne giden Mehmet K. idaresindeki 74 BC 296 plakalı kamyonet, Ibrıcak köyü yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen ve alzaymır hastası olduğu iddia edilen Baki Özdemir'e (85) çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özdemir'in cenazesi, Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.