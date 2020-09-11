Yine kedi yine vahşet

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Borazanlar Mahallesi’nde bir apartmanda oturan Naci Denek isimli vatandaş 3 kedi sahibi komşusunun tatilde olması sebebiyle bir süreliğine kedilerin bakımını üstlenmişti. Sabah işe giderken bakımını üstlendiği kedileri gördüğünde karşılaştığı manzara karşısında şok geçirdi. Kedilerden ikisinin parkta kafa derilerinin yüzülmüş ve ön ayaklarının koparılmış olduğunu gören Denek hemen emniyet ekiplerine haber verdi. Konuyla ilgili bilgi veren Denek, “ Bu kediler aynı apartmanda yaşadığımız komşularımızın kedileri. Komşumuz tatile gittiği için kedilere biz bakıyorduk. Sabah işe gitmek için evden çıktığım esnada parkta kedileri bu halde görünce inanamadım. Bunları yapanlar insan olamaz. Şikâyetçi olacağız” dedi.

“YAZI YAZIP İMZA TOPLAYACAĞIZ”

Akşemseddin Parkı’nda her gece büyük köpeklerle oturan gençleri olaydan sorumlu tutan Denek, “ Her gece saat 01.00-02.00’a kadar bu parkta gençler yanlarında doberman, pitbull gibi hırçın ve büyük köpeklerle oturuyorlar. İçinde bulunduğumuz durumu göz ardı edip, maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayıyorlar. Onları uyarınca bize tepki gösterip sözlü saldırıda bulunuyorlar. Belediye bu parkı tüm vatandaşlar için yaptı ama bu şartlar altında bu iş böyle devam etmez. Bolu Belediyesi’ne yazı yazıp imza toplayacağız ekipler ne gerekiyorsa yapsın” ifadelerine yer verdi.

POLİS OLAYA EL KOYDU

Naci Denek tarafından 112 servis telefonuna ihbarda bulunulmasının ardından olay yerine gelen ekipler, parçalanmış kedi bedenlerini incelemeye aldı. Olayın vuku bulduğu yerdeki

güvenlik kamera görüntülerine ulaşmaya çalışan polis, soruşturma başlattı.