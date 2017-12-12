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12 Aralık 2017 Salı
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    • Yine otogar yine mülteciler

    Bolu Otogarında, kış lastiği denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Afgan uyruklu mülteciler yakaladı.

    12 Aralık 2017 Salı 12:47
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    Yine otogar yine mülteciler
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    Haber : Semih Baykal

    Son günlerde ilimiz şehirlerarası otogarı adeta mültecilerin durağı oldu. Özellikle doğu illerinden gelen otobüslerden savaştan kaçan pasaportsuz ve kimliksiz mülteciler geliyor. Son olarak otogarda kış lastiği uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonetin kasasında duran mültecileri fark etti. Durumlarından şüphelenen ekipler, mültecileri kamyonetten indirerek, kimlik ve pasaportlarının olup olmadığı sorguladı. Yapılan sorgulamalarda Afganlı olduğu öğrenilen mültecilerin bazılarında kimlik ve pasaportun olmadığı öğrenildi. Trafik ekipleri, bu durum üzerine olay yerine asayiş ekiplerin çağırdı. Olay yerine gelen asayiş ekipleri, üzerlerinde kimlik ve pasaport bulmayan şahısları alarak emniyete götürdü.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Otogarında, Kış, Lastiği, Denetimi

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