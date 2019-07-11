Yine, Özcan’ı diline doladı

HABER: ESRA ÖZTÜRK

Burada yaptığı konuşmanın önemli bir bölümünü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ayıran ve 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Bolu Belediyesindeki işten çıkarılmaları kınayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, “Akşam başka sabah başka yalan söyleyenleri de tüm milletime şikayet ediyorum. Bir kapı kapanır binlerce kapı açılır. Hukuk yoluyla haklarımızı sonuna kadar savunacağız ve inşallah HAK-İŞ bu işin arkasındadır ve bizler de yanındayız. Bu yıl 43. kuruluş yıl dönümünü geride bırakan HAK-İŞ Konfederasyonumuza ilk günden bu yana sürdürdüğü emek, demokrasi, özgürlük, adalet mücadelesi için teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştirilmekte olan 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnancımızda ve kültürümüzde çalışmak, alın teriyle üretmek, hakkını aramak ve almak çok değerli görülmüş ve övgüyle karşılanmıştır. HAK-İŞ kurulduğu günden beri sadece işçinin, emekçinin hakkını aramakla kalmamış aynı zamanda bağrından çıktığı toplumun tüm meseleleriyle de yakından ilgilenmiştir. Aynı alanda faaliyet gösteren kendi milletinin değerlerine ve ülkesinin çıkarlarına duyarsız kimi yapıların tersine HAK-İŞ hep yerli ve milli bir anlayışla çalışmalarını yürütmüştür. Türkiye’yi birlikte bugünlere getirdik. Yine birlikte geleceğe taşıyacağız. 2023 hedeflerimize beraber ulaşacağız. Bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarımızı beraberce emanet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 14:40