Haber: Semih BAYKAL

2017-2018 eğitim öğretimin yılı başlamasıyla birlikte birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Son olarak ilimizde Bolu Valiliği, Bolu il Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu İl müftülüğünün imzaladığı bir protokolle her sınıfta haftada 6 saat, 2 ve 3. sınıflarda ise her sınıfta ‘serbest etkinlik saatlerinde’ haftada 2 saat olacak şekilde program yapılması kararlaştırıldı. Bu protokolle Normalde 4. sınıfta, 10 ile 11 yaş arası çocuklar için ‘zorunlu’ olan din dersinin başlama yaşı, Müftülük anlaşmaları ile 4’e kadar düşebilecek.

VELİLERE İZİN BELGESİ

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük ile imzalanan protokol kapsamında, anaokulundaki çocuklara yönelik verilecek din eğitimi için velilere izin belgesi gönderdi. Belgede “İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük arasında yapılan işbirliği protokolüne göre öğrenciler için okulumuzda Kuran öğretimi yapılması planlanmaktadır. Kuran öğretimi isteyip istemediğinizi belirtiniz” denilerek velilere istiyorum-istemiyorum seçenekleri sunuldu. Ayrıca 2 ve 3. sınıflarda din dersi ‘serbest etkinlik saatinde’ işlenecek, denetimi Müftülük yapacak. Müftülüklerin vereceği eğitim, zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi dışında kalan anaokulu, ilkokul 2 ve 3. sınıfları da kapsayacak. Bu kapsamda okullarda verilecek din eğitimi faaliyetlerinde kullanılacak materyal ve etkinliklerin hazırlanması ve öğretim programlarının uygulanması ve ‘denetimi’ Müftülüğe bırakıldı.