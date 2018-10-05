Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...









Biliyorsunuz bu satırlarda sizlerle hep farklı bir açıdan dünyaya ve ülkemize bakıyoruz. Kimi zaman gülüyoruz kimi zaman düşünüyoruz kimi zamanda baktığımız yeri ve açıyı değiştirince gördüklerimize kızıyoruz. Hatta bu durumdan beni yeni tanıyanlar, yazıları okuyanlar çok şikâyetçi “ Onur sen bize ne yaptın? Önceden görmediklerimizi şimdi görüyoruz ve yaptıklarımızdan dolayı kendimize kızmaya başladık” diyorlar bende gülümseyerek insanın kendi yaptığını fark etmesi böyle bir şey diyorum. Şimdi gelin gündemdeki bir konuya daha farklı bir açıdan bakmaya çalışalım

Mutlaka takip etmişsinizdir gecen hafta ülke olarak çok büyük bir fırsatı kaçırdık 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasını düzenlemeye adaydık herkes bir iki gün önceden biz kazandık. Şampiyonayı Türkiye düzenliyor demeye başladı. “ yok efendim devlet büyükleri garanti vermiş, gerekli düzenlemeler yapılmış, bizim statlarımız Almanya’nınkinden daha iyiymiş falanmış filanmış….” İnanın bütün bunlar anlatılırken sadece gülümsedim ve sonucu bekledim.

Sonuç tam tahmin ettiğim gibi oldu yine biz kaybettik. Peki niye? Şimdi gelin hep birlikte birazcık beyin jimnastiği yapalım ve bu sorunun cevabını bulalım. Öncelikle kendimizi karar veren kişilerin yerine bir koyalım ve Türkiye’ye dışardan bir bakalım çünkü birazdan dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından birini ya Almanya’ya ya da Türkiye’ye vereceğiz.

Önümüze dosyalar geldi. Türkiye’de bilmem kaç stadı yenilenmiş onlara hayranlıkla baktık statlar iyi dedik. Sonra önümüze devlet büyüklerinin imzasıyla organizasyon Türkiye’de yapılırsa verilen garantiler geldi. Buda güzel dedik. çevirdik dosyanın sayfasını karşımıza ülkede futbola olan ilgi geldi tamam buda güzel dedik. Ülkenin insanları misafirperver ondanda sınıfı geçtik

Peki dedik ülkede dil din ırk gözetmeksizin tüm insanlar maçlara rahat gelebilecek mi diye önümüzdeki dosyanın ilgili sayfasını incelemeye başladık. Birde baktık ki ulaşımda sıkıntılar var. Fiziksel olarak engellenen bireyler için sokaklar caddeler uygun olarak düzenlenmemiş. İyide nasıl olacak? Biz bu futbol şölenini tüm insanların gelip izleye bilmesini istiyoruz. Bu ülke de neredeyse her Avrupa şampiyonasına aday oluyor hala bunlar düzelmemiş. “o zamana kadar düzelir” demişler ama biz nasıl güveneceğiz der dosyayı kapatır ve işinize bakarsınız yani risk almazsınız değil mi?

Şimdi “ işin içinde başka şeyler var ayrıca organizasyonu bize verselerdi her şeyi yapacaktık diyenler olabilir” ama herkes biliyor Türkiye daha önceki yıllarda da bu tip organizasyonları düzenlemek için aday oldu. Bu organizasyonları verirken yetkililerin en önem verdiği şey tüm insanların rahatça statlara gelip maçları izleye bilmesi. Bunları benden daha iyi bildiğinizden eminim

Peki, biz aday olmadan bu sorunları niye çözmüyoruz? Bakın örneğin ben fiziksel engellenen biri olarak şu anda dışarı çıksam Bolusporun maçını seyretmeye stada gitmeye kalksam akülü aracımla daha stada girmeden yollarda bir sürü engelle karşılaşırım. Bu arada Bolu’da yaşadığım için Bolu örneğini verdim. Başka yerlerde de durum farklı değil! Şimdi hemen öyle değil diyerek savunmaya geçmeyin etrafınıza bir bakın. Durum aynen böyle çünkü ben fiziksel engellenen biri olarak her yerde bu sorunları yaşıyorum ve hala bilmediğim bir yere giderken ilk sorduğu soru orası bana uygun mu? Oluyor.

Şimdi düşünün hep organizasyonlarınıza aday olan bir ülkede insanlar bu soruyu soruyorsa siz yetkili olsanız Türkiye’ye bu organizasyonu düzenleme izni veriri misiniz? Organizasyonu kaybetmemizin en büyük sebeplerinden biride budur ve engelleri kaldırmak şehirlerde ulaşıla bilirlik konusunda çalışma yapmak bunun için önemlidir. Eğer ulaşıla bilirlik tam anlamıyla düzgün olsaydı. İnsanlarımız birazcık daha bilinçli ve eğitimli olsalardı ben inanıyorum. 2024 Avrupa futbol şampiyonasını Biz düzenleye bilirdik. Her maçtan sonra yenilen futbolcuların dediği gibi. Artık daha dikkatli olup bu sorunları çözüp önümüzdeki maçları kazanmaya bakmamız lazım…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem gazetesi…