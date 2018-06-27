Meteorolojinin uyarıları sonrasında dün akşam saatlerinde Bolu kent merkezinde etkili olan şiddetli yağmur yağışı hayatı felç etti. Birçok bölgede su baskınları yaşandı. Şiddetli yağmur yağışından Bolu’da nasibini almaya devam ediyor. Akşam saatlerinde aniden bastıran ve yarım saat boyunca etkili olan yağmur yağışı sonrası su baskınları oluştu. Yağmura sokakta yakalananlar ıslanmaktan kurtulamazken, araçlarda trafikte güçlükle ilerledi. Birçok bölgede su baskınları meydana geldi. Meteorolojinin tahminlerine göre yağmur yağışının devam etmesi bekleniyor.