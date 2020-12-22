Yine tır, yine kaza



Haber:Volkan Yılmaz

Dün akşam saat 17.30 sularında 112 Komuta Merkezine gelen kaza ihbarı ile harekete geçen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi 10 dakika içerisinde kaza mahalline ulaşarak araç içerisinde sıkışan yaralıya müdahale etti. Gerede Otoban Gişeleri İstanbul istikameti tüpünde gerçekleşen sıkışmalı trafik kazasında aynı istikamette giden 07 AAN798 plakalı tır’a arkadan çarpan 06 CEN 738 plakalı kamyonet kazaya neden oldu. Kaza sonrası şoför mahallinde sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiye ekibi tarafından bir saatlik uğraş sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı olarak kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, 48 saat müşahede altında tutulacağı öğrenildi.