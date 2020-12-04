Yine tır yine kaza



Haber:Erdal Tanrıverdi

Tır araçlarına arkadan çarpma şeklinde meydana gelen kazalarda son dönemde gözle görülür bir artış yaşanıyor. Aynı şekilde meydana gelen kazaların sonuncusu TEM Otoyolunda vukuu buldu. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Sedat Abanoz yönetimindeki 34 AK 9193 plakalı hafif ticari araç, Elmalık mevkiinde önünde seyreden Ömer Avan idaresindeki 96 CDF 911 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi ve torunu yaralandı. Yaralılar, Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre aksadı.

İKİ GÜN ÖNCE

İki gün önce yaşanan kazada ise, Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımlee idaresindeki 06 MB 5862 plakalı Volkswagen marka minibüs, önünde seyreden Hüseyin Canpunar yönetimindeki demir yüklü 06 FF 0850 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına giren minibüs, tırla birlikte 50 metre boyunca sürüklendi. Kazada paramparça olan minibüste bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

BİR HAFTA ÖNCE

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü araçta sıkışmış ve Bolu Belediyesi kaza kırım ekibi sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu kurtararak sağlık ekibine teslim etmişti. Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Karaman idaresindeki 68 DL 577 plakalı kamyon, önünde ilerleyen mısır yüklü Osman Döver yönetimindeki 51 KJ 704 plakalı tıra çarptı. Tıra çarpan kamyon daha sonra bariyerlere vurarak durabildi. Kazada, ön kısmı hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücüsü Karaman yaralandı.İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve Düzce ile Bolu itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.