Yine traktör kazası: 1 ölü

Haber: Ceylan Beykoz

Öğrenilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Değirmenderesi köyünde meydana geldi. 49 yaşındaki Ahmet Özdoğan, tarlada çift sürdüğü esnada traktör devrildi. Özdoğan devrilen traktörün altına kaldı. Kazayı gören çevredeki köylüler hemen Özdoğan’ın yardımına koştu. Olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Jandarmalar da geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özdoğan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından traktör kepçe ile kaldırıldı. Ahmet Özdoğan’ın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa teslim edildi.