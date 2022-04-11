Yine yalan yine Kamuran

İlimizin yalan yanlış haberler kaynağı olarak bilinen Bolununsesi internet sitesi ile bu sitenin işletmecileri Kamuran ve Keramettin Alagözoğlu Kardeşler ‘bu kadarı da olmaz’ dedirten bir asparagas habere daha imza attı. Stent takılması için hastaneye yatan ve anjiyo olduktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden İş İnsanı Hakkı Fidan’ın öldüğü haberini yayan Kamuran ve Keramettin kardeşlere sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Yüzlerce vatandaş asparagas makinası iki kardeş hakkında ağır hakaretler içeren mesaj yayınlarken, Hakkı Fidan’ın ailesi yalan dolan haberlere isyan etti.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI;

Sürekli kasıtlı olarak yalan ve yanlış haberler yaparak sitesini şantaj ve tehdit aracı olarak kullanan Kamuran ve Keramettin Alagözoğlu Kardeşler bir kez daha baltayı taşa vurdu. İki kafadar yaptıkları yalan haber sonrası sosyal medyada adeta linç edildi. Onlarca yorum yapılan yalan haber paylaşımının altına yorum yapan gerçek kişiler ağır sözlerle internet sitesini eleştirdi. İşte bazı yorumlar; “Karakter yoksunu bir adam. Böyle haber mi olur?” , “Yalan haberleri yapanlara ne demeli. Böyle habercilik olur mu yazıklar olsun.” , “bu nasıl bir gazetecilik, habercilik anlayışı.”

PİŞKİNLİĞİN BÖYLESİ

Alagözoğlu aldığı duyumu teyit etmeden gerçekliğini araştırmadan Hakkı Fidan’ın öldüğü yalanını yayınlaması sonrası gelen tepkiler ve ailenin tavrı üzerine sitesinde haberi önce kaldırıp, ardından tekrar haberi sitesinde yayınladı. Hakkı Fidan’ın durumu doğru ve güvenilir haber sitelerinde yayınlandıktan sonra bilgileri güncelleyen Alagözoğlu haberinde ‘’bu vesile ile Hakkı Fidanın ömrünü uzattık’ sözlerine yer vererek ‘pişkinliğin böylesi’ ancak Kamuran’a yakışır dedirtti.

İLK DEĞİL, SON DA OLMAYACAK;

Alagözoğlu kardeşler tarafından dezenformasyon ve itibar suikastı yapmak için kullanılan Bolununsesi internet sitesi daha öncede birçok kez yalan haberler ile gündeme gelmişti. Her yıl ortalama 15-20 adet tekzip (Haber düzeltme metni) yayınlamak zorunda kalan, daha önce yalan ve gerçeğe aykırı haber yayınlamaktan ceza alan Alagözoğlu Kardeşlerden, Kamuran Alagözoğlu aldığı cezaları yatmamak için yurt dışına kaçmaya çabalarken hava alanında yakalanmıştı. Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Kamuran Alagözoğlu uzun süre Bolu F Tipi Ceza evinde hapis yatmak zorunda kalmıştı.