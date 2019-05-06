Yırtıcı kuşlar tedavi edildi

HABER:Gönül Olutürk

Vatandaşlar tarafından doğal ortamlarında yaralı olarak bulunan ve DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen küçük balaban kuşu ve baykuş müdürlüğüm veteriner hekimi tarafından tedavi edildi. Yaralı olarak bulunan ve uçamadıkları için tedavi edilen kuşların her ikisinin de sağlığına kavuştuğu ve uçma yetisini yeniden kazandığı bildirildi. Yapılan tedavinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılan yırtıcı kuşlar, bir ay önce vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunup DMKP yetkililerine teslim edilmişti.

Konuya ilişkin olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “küçük balaban kuşu ve baykuş müdürlüğümüzde veteriner hekim tarafından yapılan tedavinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılmıştır. Duyarlı vatandaşlarımıza ve doğaseverlere teşekkür ederiz” denildi.