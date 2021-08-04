YKS 2021 tercih tarihleri uzatıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Cumhur Başkanı Erdoğan günlerdir ülkemizi etkisi alatına alan yangın ve sel felaketleri nedeniyle YKS tercih süresinin uzatıldığını duyurdu. Normal şartlarda 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılması gereken YKS tercih tercihleri 20 Ağustos’a kadar uzatıldı. Erdoğan "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."