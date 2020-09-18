YKS ek yerleştirme başvuruları





Adaylar, 2020-YKS ek yerleştirme tercihlerini 17-23 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. Ek yerleştirme işlemleri, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu’na https://www.osym.gov.tr/TR,19512/2020-yks-ek-yerlestirme-kilavuz-ve-tablolar.html adresinden erişilebilecek.