YKS Ek yerleştirme için tarih belli oldu



Haber: Okay Özcan

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde iki oturumda yapılmıştı. Adayların sınav sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklandıktan sonra, tercih yapmak isteyenlere sistem, 27 Temmuz’da açıldı. 15 Ağustos tarihinde açıklanan tercih sonuçlarından sonra, boş kontenjanlar için ÖSYM, ek tercih yapmak isteyenler için sistemin 7 Eylül’de açılacağını duyurdu.

SON TERCİH 13 EYLÜL’DE

Yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 13 Eylül 2022 tarihine kadar yapılabilecek. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır

KONTENJANLARIN YÜZDE 99'U DOLDU

26 Ağustos’ta sonlanan YKS kayıtlarının ardından üniversitelerin hiçbir bölümüne yerleşemeyen ve hiç tercih yapmamış olan adaylar için ek tercih dönemi başlayacak. Yerleşen kişilerin dışında boş kalan bölüm hesaplamasına göre toplamda 172 bin 45 kontenjanın hala açık olduğu öngörülüyor. Boş kontenjanlar hakkında henüz ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜNİVERSİTELERE KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?

2022 yılında üniversite sınavındaki barajın kaldırılmasıyla, yaklaşık 4 milyon kişi, YKS’ye girdi. Belli bir doğru cevap limitinin üstüne çıkarak puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından, açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleşti.

2 YILLIK BÖLÜMLERDE İSE YIĞILMA VAR

2 yıllık bölümlerde bu yıl oldukça rağbet gördü. Toplamda 398 bin 187 olan kontenjanın büyük bölümü doldu. Devlette ön lisans bölümlerinde boş kontenjan kalmazken, özel üniversitelerde ise sadece 602 boş kontenjan kaldı.

YKS yerleştirmelerinde bu sene doluluk oranı yüzde 99 olurken açık öğretim fakültelerinde bir boş kontenjan dahi bulunmuyor.