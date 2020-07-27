YKS sonuçları açıklandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Öğrenciler 2020 YKS sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM aday işlemleri sisteminden öğrenebiliyor. Öğrenciler için sırada tercih dönemi var. Öğrenciler, YKS tercih kılavuzundan okulların taban puanlarına ve kontenjanlarını kontrol edebilir. ÖSYM, sınav sonuçları duyurusunu şu ifadelerle yaptı: 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Aygün, açıklamada şu bilgilere yer verdi. “2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında //ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.”

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINDA

ÖSYM, 21 Temmuz tarihinde bilgi amaçlı olarak YKS tercih kılavuzunu erişime açmıştı. Üniversite adayları, YKS tercih kılavuzu ile birlikte geçmiş dönemde okulların taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini öğrenebiliyor.