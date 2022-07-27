YKS Tercihleri Bugün Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda‘’ Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında //ais.osym.gov.tr ’den yapabilirsiniz

Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim’’ ifadelerine yer verdi.

Adaylar, YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak. En fazla 24 tercih hakkı bulunan adayların, tercih listesini 5 Ağustos 2022 saat 23.59’a kadar sisteme yüklemeleri gerekecek.