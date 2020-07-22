YKS tercihlerinin tarihi belli oldu

Haber: Volkan Yılmaz

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos tarihinde yapılacağını belirtti. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında //ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."