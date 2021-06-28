YKS’nin cevapları yayımlandı



Haber: C. Kutay Aykan

ÖSYM tarafından bu haftasonu 3 oturum şeklinde yapılan 2021-YKS'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları internet erişimine açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve Cumartesi günü yapılan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) sorularına ve cevap anahtarına '//yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf' adresinden ulaşılabilecek.

27 Haziran Pazar günü düzenlenen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) soru ve cevap anahtarına bakmak isteyenlerse '//yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf' internet adresinden soru ve cevaplara ulaşabilecek.

Yapılan üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise aşağıdaki linklerden erişebilecek.

- Almanca testi için https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf

- İngilizce testi için https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf

- Rusça testi için https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf

- Arapça testi için https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf

- Fransızca testi için https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf