YKS’YE Başvuracak Öğrencilere Duyuru

Haber: N. Halid Altundal

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) için başvurularını tamamlamak isteyen binlerce öğrenci sınav ücretini ilgili bankaya yatırdı. Öğrencilerin ödeme işlemi yapmasına rağmen işlemin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı(ÖSYM) sistemine düşmemesi öğrencilerde panik yarattı. YKS başvurusunu tamamlamak isteyen ancak ÖSYM sisteminde ödeme yapılmadığı ibaresi gören binlerce öğrenci durumu hemen yetkili makamlara iletti.

Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen ÖSYM Başkanlığı binlerce öğrenciyi sevindirecek bir karar aldı. Konuyla ilgili ÖSYM’den yapılan duyuruda öğrencilerin başvurularını tamamlayabilmeleri için ödeme işlemlerini 4 Haziran 23.59’a kadar yapabilme imkanı tanındığı bildirildi.

4 HAZİRAN GECESİNE KADAR SÜRE TANINDI

“2020-YKS Hatalı/Eksik Sınav Ücreti İşlemi Yapan Adaylar Hakkında” yapılan ÖSYM duyurusunda şu ifadelere yer verildi: “Başvuru/geç başvuru süreleri içinde 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) katılmak amacıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara Başkanlığımız tarafından, Covid-19 pandemi süreci ile MSÜ sınavına başvurusu olup, YKS başvurusunu tamamlamadığından Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri öğrenci adaylıklarının iptal edilecek olması göz önünde bulundurularak, ödemelerini yapmak suretiyle YKS başvurularını tamamlama imkânı verilecektir. Bu durumdaki adaylar, 4 Haziran 2020 tarihinde saat 09.00’dan saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan ‘ÖDEMELER’ alanından sınav ücretini ödedikleri takdirde sınava alınabileceklerdir.”