YKS’ye girecek adaylar dikkat!

Haber: Esra Öztürk

15-16 Haziran 2019 tarihlerinde 2 gün boyunca, 3 oturumda gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları sınavlarında, ülke genelinde 2,5 milyon, ilimizde ise 3 bin 600’ü lise son sınıf öğrencisi, 5 bin 400’ ü ise mezun öğrenci olmak üzere toplam 9 bin aday sınava girecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturumu, Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. 2. Oturumu, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 16 Haziran 2019 Pazar günü 10.15’te gerçekleştirilecek. 3. Oturum, Yabancı Dil Testi (YDT) de 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 15.45’te yapılacak.

Söz konusu sınava girecek adayların; sınav giriş belgeleri ve Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanlarını (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesi veya süresi geçerli pasaport) yanlarından bulundurmaları gerektiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Nüfus Cüzdanlarını kaybeden adaylar sınava alınamadığından, İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri sınavın yapılacağı 15-16 Haziran günlerinde açık tutulacaktır. Sınava giriş belgesi ile bir fotoğrafını yanında getiren adaylara sadece “Geçici Kimlik Belgesi” verilmesi İl/ilçe Nüfus müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. İlimizde Yükseköğretim Kurumları sınavı; 19’u Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bolu merkez ilçe okullarında, 9’u Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsünde, olmak üzere 28 merkezde sınav yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 1. oturumu ve 2. oturumu için adaylar saat 10.00’dan sonra, 3. oturum Yabancı Dil Testi için saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Bu nedenle adayların sınav yerlerini önceden görmesi adaylarımızın yararına olacaktır. Adayların sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları önem arz etmektedir.”