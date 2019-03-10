Yoğun bakım toplantısı Bolu'da yapıldı

Haber: Aysun Beykoz

Bartın, Karabük, Zonguldak ve Bolu illerinin il sağlık müdürleri, başkanları ve hastane sağlık yöneticilerinin katıldığı toplantıda Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) ve Yoğun Bakım konularında illerin durumu ve bölgesel olarak yapılabilecek iş birliği konuları ele alındı.

Her il acil sağlık hizmetleri alanındaki durumlarını ve yaşanabilecek sıkıntılara dair çözüm yollarını dile getirip gerek acil sevkleri gerekse yoğun bakım yer aramaları noktasında yapılabilecekler hakkında istişarelerde bulundular.