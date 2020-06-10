​​​​​​​Yoğun bakımda hasta ziyaretleri başlıyor

Haber: Volkan Yılmaz

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok insanın ölümüne sebep olan koronavirüs tehdidi karşısında normalleşme süreci başlarken, yoğun bakımda tedavi gören hastaların yakınlarına Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi yönetiminden sevindirici bir haber geldi. Yoğun bakımda hastası olan vatandaşlar artık hastalarını bir gün de olsa ziyaret edebilecek. Pandemi sürecinden dolayı uzun süredir hastasını göremeyen hasta yakınları artık Salı ve Cuma günleri saat 13:00’de hastanelere kabul edilecek. Konu ile ilgili olarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada “Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs normalleşme takvimine istinaden Yoğun bakım hasta yakınlarımızdan her hastanın 1’inci derece 1 yakını olmak üzere Salı ve Cuma günleri saat 13:00’de ziyaret kabul edilecektir. Tüm hasta yakınlarımızın toplum sağlığının korunması adına gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.