Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu Adliyesi sabah saatlerinden itibaren FETÖ'cü askerler için mesaiye başladı. Sabah saat 8.00'da güvenlik önlemleri hat safhaya çıkarılırken, saat 9.00'da FETÖ'cü askerler adliyeye çıkarılmaya başladı. Sabah saat 8.00'den itibaren adliye önüne gelen polisler, demir barikatlarla geçiş yollarını kapattı. Ardından adliye önüne gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri adliye çevresini adeta ablukaya aldı. Saat 9.00'da FETÖ'cü askerler cezaevi aracı ile adliyeye getirilmeye başladı.

Bugün duruşmaya çıkacak askerler arasında 2. Komando Tugayında eskiden görevli olan sözde Sıkıyönetim Komutanı İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan, Yüzbaşı Nuri Kıyak olduğu öğrenildi.