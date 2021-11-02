Yoğun sis olunca kaza kaçınılmaz oldu



Haber: Ceylan Beykoz

Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 karayolu Hayrettin-i Tokadi Türbesi kavşağı, Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Kavşaktan Ankara istikametine gitmek isteyen Nihat Tufan Zamanidaresindeki 41 ADC 196 plakalı otomobile, İstanbul istikametinden gelen Yunus Emre Tozan idaresinde ki 81 ABD 853 plakalı araç çarptı. İstanbul istikametinden gelen kırmızı renkli Yunus Emre Tozanidaresinde ki araçta yolcu olarak bulunan ve tedavi olmak için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gidenŞükrü ve Zuhal Atmaca çifti yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı