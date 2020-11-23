Yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor



Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Ana arterlerden Atatürk Bulvarı ve Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-100 kara yolu mevkilerinde sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Bolu Dağında da durum aynıydı. Sabah saatlerinden itibaren Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde, yoğun sis yüzünden sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Anadolu Otoyolu'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 1 derece ölçüldüğü kentte gün içerisinde hava sıcaklığının en yüksek 11 derece olacağı belirtildi.