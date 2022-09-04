Yoğun sisli hava, dron ile görüntülendi

Haber: Uğur Balaban
İlçe merkezinde özellikle Beşkavak, Yarışkaşı ve 4. Toplu Konut İdaresi mevkisinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle ilçedeki bazı bölgeler sis bulutunun içinde kaldı. Yoğun sis dron ile de havadan görüntülendi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sis havadan görüntülendi. Yoğun sis bulutu dron ile havadan çekilen görüntülere yansıdı.
Haber: Uğur Balaban
İlçe merkezinde özellikle Beşkavak, Yarışkaşı ve 4. Toplu Konut İdaresi mevkisinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle ilçedeki bazı bölgeler sis bulutunun içinde kaldı. Yoğun sis dron ile de havadan görüntülendi.