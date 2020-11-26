Yoğunlaştırılmış denetimler başladı

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs vakalarının her geçen gün artış gösterdiği ülkemizde İçişleri Bakanlığı tarafından yeni genelge yayımlandı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede Pazartesi gününe kadar yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri gerçekleştirileceği bildirildi. Genelge kapsamında ilimiz Bolu’da da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok yerinde denetim noktaları oluşturuldu. Genelge kapsamında trafik ekipleri D-100 kara yolunun Kuruçay mevkiinde işçi servislerini denetlerken, Cumhuriyet Caddesi ile Süreyya Sokak üzerindeki noktalarda ise halk otobüsleri ve ticari taksileri kontrol ediyor. Öte yandan şehirlerarası seyahat yapan otobüsler ise terminaldeki ekipler tarafından denetleniyor. Toplu ulaşım araçları ve taksilerdeki denetimlerde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolculara Kovid-19 önlemlerini hatırlatarak tedbirlere uymalarını istiyor.

PAZARYERİ YÖNETİCİSİ BELİRLENECEK

30 Kasım Pazartesi gününe kadar başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlerde gerçekleştirilecek denetimler ilimiz genelinde vali ve kaymakamların koordinasyonunda yapılacak. Toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerde araçlar tek tek kontrol edilirken özellikle yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu ibrazı, maske takma zorunluluğu ve ulaşım araçlarında gerekli hijyen/temizlik tedbirlerinin alınması hususlarına ağırlık veriliyor.

Yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri kapsamında ayrıca her bir pazaryeri için ayrı ayrı olmak üzere pazaryeri yöneticisi ilgili yerel yönetimler tarafından belirlenerek valilik/kaymakamlıklarla ivedi şekilde paylaşılacak. Salgınla mücadeleye yönelik alınması gereken tedbirlerden ve belirlenen kurallara uyulmasından sorumlu olacak pazaryeri yöneticilerinin denetim ekipleriyle iletişimi ve koordinasyonu etkin şekilde sağlanacak. AVM’lere yönelik denetimlerde alışveriş merkezi içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamalarına uyulması hususlarına ağırlık verilecek. Alışveriş merkezlerinin denetiminde daha önce illere gönderilen genelge kapsamında alışveriş merkezi klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı hususu özellikle denetlenecek.