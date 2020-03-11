YÖK 207 Rektörü acil toplantıya çağırdı

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz gün Türkiye'de ilk Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamasının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) de harekete geçti. YÖK tarafından alınan kararla 207 üniversite Rektörü olağanüstü toplantıya çağrıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç ve 207 üniversite rektörünün akşam saatlerinde gerçekleştireceği toplantı sonrası karar açıklanacak.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’yla görüşmelere devam eden 18 milyon öğrencinin okuduğu Milli Eğitim Bakanlığı’nın ise 6-10 Nisan 2020’de yapılması önceden planlanan 2’inci ara tatilin bu aya alınmasının planlandığı öğrenildi. Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından İstanbul Kadir Has Üniversitesi ve Bahçeşehir Koleji ile üniversitesi de eğitime online olarak devam etme kararı aldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2020, 16:13