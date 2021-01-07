YÖK, BAİBÜ’ye karne verdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her bir üniversiteye ait “2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu” açıklandı. 5 ana kategorideki 45 alt göstergede değerlendirilen raporda BAİBÜ’nüneğitim ve öğretim karnesi şu şekilde oldu;

YÖK, BAİBÜ’ye karne verdi

Haber:N.Halid Altundal

A. Eğitim ve Öğretim

A.1 Mezun olan doktora öğrenci sayısı 38

A.2.1 Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk %5’lik dilime giren program

sayısı 4

A.2.2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk %5’lik

dilime giren program sayısı 4

A.3 Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı 1

A.4.1 Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı 2

A.4.2 Öğrencilerin yaptığı endüstriyel projelerin sayısı 0

A.5 Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı 3

A.6 Programların genel doluluk oranı %96,52

A.7 Erişilebilen ders bilgi paketi oranı %0

A.8 Mezun takip sistemi içerisindeki mezunların oranı %63

A.9 Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri

ders oranı %0

A.10 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen

lisans programı sayısı 0

A.11.1 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 3,32

A.11.2 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen e-yayın sayısı 11,97

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