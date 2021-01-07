YÖK, BAİBÜ’ye karne verdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her bir üniversiteye ait “2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu” açıklandı. 5 ana kategorideki 45 alt göstergede değerlendirilen raporda BAİBÜ’nüneğitim ve öğretim karnesi şu şekilde oldu;