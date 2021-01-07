YÖK, BAİBÜ’ye karne verdi

Haber:N.Halid Altundal
A. Eğitim ve Öğretim
A.1 Mezun olan doktora öğrenci sayısı 38
A.2.1 Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk %5’lik dilime giren program
sayısı 4
A.2.2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk %5’lik
dilime giren program sayısı 4
A.3 Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı 1
A.4.1 Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı 2
A.4.2 Öğrencilerin yaptığı endüstriyel projelerin sayısı 0
A.5 Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı 3
A.6 Programların genel doluluk oranı %96,52
A.7 Erişilebilen ders bilgi paketi oranı %0
A.8 Mezun takip sistemi içerisindeki mezunların oranı %63
A.9 Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri
ders oranı %0
A.10 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen
lisans programı sayısı 0
A.11.1 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 3,32
A.11.2 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen e-yayın sayısı 11,97