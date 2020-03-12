YÖK Başkanından tatil açıklaması

Haber: N. Halid Altundal

Yükseköğretim Kurulu(YÖK), dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen küresel salgın corona virüs gündemiyle 207 üniversite Rektörünü Ankara’ya çağırdı. Geçtiğimiz gün YÖK Başkanı Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilip edilmeyeceği kamuoyunda merak edilirken Yekta Saraç, konuyla ilgili açıklama yaptı. Saraç yaptığı açıklamada, "Büyükşehirlerde yüz binlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde biz müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 14:15