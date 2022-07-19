Yok böyle bir rezalet!

Haber: Okay Özcan

İlimizde Kurban Bayramı boyunca kesilen küçük ve büyükbaş kurbanlıkların atıklarını usulüne uygun bir şekilde imha etmeyen bazı vatandaşlar, hayvanların iç organlarını Anadolu Otoyolu Bolu Batı Gişeleri yakınlarına attı. Bolu Karayolları ekipleri, koku ve görüntü kirliliği yaratan olayı yolda yaptıkları temizlik çalışması esnasında fark etti. Yol kenarına serilmiş ve kokmuş bir vaziyette bulunan hayvan organlarını temizleyen ekipler zor anlar yaşadı.

Atılan kurban atıkları yüzünden bölgede birçok noktada sineklenme yaşanırken, ekipler bölgenin ilaçlanması konusunda yetkililere haber verdi. Kurban Bayramı sonrasında bu tür olaylara sebebiyet veren duyarsız vatandaşlar hakkında inceleme başlatıldı.