Yok böyle tatbikat!

Haber: Ceylan Beykoz

Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) kamu kurum ve kuruluşlarından 350 kişinin katılımıyla Karacasu beldesinde, içerisinde enkaz halinde evlerin bulunduğu alanda tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği söz konusu alanda meydana gelen depremin ardından binalar yıkıldı, yangınlar çıktı, enkaz altında kalanlar oldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Bolu 2. Komando Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), UMKE, Türk Kızılay, Bolu Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu Belediyesi İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğünden ekipler ile İHH ve Köroğlu Dağcılık Doğa Sporları İhtisas Kulübünden arama kurtarma gönüllüleri sevk edildi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemi alarak ilk etapta enkaz altında kalanların yakınlarını bölgeden uzaklaştırdı. Daha sonra ekipler bina enkazında arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Sessiz şekilde çalışan ekiplerce yeri tespit edilen yaralılar, kurtarıldıktan sonra ambulanslara taşındı.

Jandarma arama kurtarma köpeği de arama yaptı. Depremin ardından binalarda çıkan yangınlar, Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Deprem bölgesine gelen Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de özel kıyafetlerini giyerek bölgede çalıştı. Depremzedelerin barınma ihtiyacı Bolu 2. Komando Birliklerince kurulan çadırla karşılanırken, Türk Kızılay Bolu Şubesi de seyyar mutfaklarda yemek dağıttı.

Gerçeğini aratmayan tatbikat sonrası açıklama yapan Vali Erkan Kılıç, "Deprem, sel, taşkın, çığ ve farklı doğal afetlerle karşılaşma riski olan bir ülkeyiz. Bu doğrultuda afetlere her an hazır bulunmamız son derece önemli. Geçmişte çok acı deneyimler yaşadık. Bunları tekrar yaşamak istemiyoruz. İşte bu tatbikatları ve çalışmaları bu doğrultuda yapıyoruz." diye konuştu.