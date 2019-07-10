YÖK Denklik Kurulu Çalıştayı gerçekleştirildi

Haber: Gönül Olutürk

İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen eğitime; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman, YÖK Tanıma ve Denklik Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, YÖK Yürütme Kurulu Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak, Prof. Dr. Mehmet Şişman, YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanı Sonnur Çetin ve Daire Başkanlığı’nda görevli personeller katıldı.

Çalıştayın açılışında YÖK üyelerine hitap eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı değerli üyelerini ve personellerine yönelik böylesine önemli bir çalışma toplantısına ev sahipliği yaptıklarından dolayı memnuniyetini belirterek, eğitim programının başarılı geçmesini temenni etti. Konuşmasında üniversitemiz hakkında bilgi veren Rektör Alişarlı, göreve geldikleri günden bu yana üniversitemizin gelişmesi için yaptıkları çalışmalar hakkında YÖK üyelerini bilgilendiren Rektör Alişarlı, fakülte ve yüksekokullarda yapılan değişikliklerle de ilgili bilgi verdi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin akademik başarılarıyla ülkemizin en önemli üniversitelerinden biri olmaya devam ettiğini vurguladı. Alişarlı, başarılı bir eğitim çalıştayı geçirilmesini temenni ederek sözlerini tamamladı.

ÇALIŞTAY SUNUMLARI

Çalıştayda ilk konuşmayı Tanıma ve Denklik Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. Ömer Açıkgöz yaptı. Sunumunda yeni sistemin artılarına dikkat çeken Prof. Dr. Açıkgöz, “Elektronik başvuru sistemine kişiler başvurularını yapabiliyorlar. Elektronik okul tanıma başvurusu, yılda yaklaşık 20-30 bin kişi geliyordu kuruma. Çok az sayıda kişi başvuruyor şimdi. Elektronik denetim belgesi sorgulama, şu anda tümüyle e-devlet üzerinden yapılıyor. Arşivin dijitalleştirilmesiyle geçmişe ait denklikle ilgili ne kadar bilgi varsa bu belgelerin dijital ortama aktarılmasını sağladık. Peki dijital dönüşümle neyi sağladık? Birincisi, hızlı işlem yapma. YÖK’ün ortalama evrak sayısı yıllık 100 bin. Yılda denklik için 10 bin kişi başvuruyor. Bir kişi için eğer evrakları eksik değilse 6-7 yazışma yapıyoruz. Dolayısıyla 70 bin civarındaki evrak denkliğe ait. Şu anda bu 70 bin evrakın iş yükünü hafiflettik. İkincisi, sistemin şeffaflaşması. Kim, hangi işlemi, ne zaman yaptı, bunu takip edebiliyoruz. Üçüncüsü, güvenilir olması çünkü sistemin bütün süreçlerini, geçmişe ait yapılan tüm işlemleri izleyebiliyorsunuz. Hiç kimse ‘Benim işlemimin önce yapılması gerekiyordu ama sonra yapıldı’ diyemez. Şu anda herkes randevusunu alıyor, randevu tarihinde geliyor, evrakları tasdik ediliyor, eş zamanlı şekilde işlemler yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

YÖK Yürütme Kurulu Komisyon Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman ise, Denklik Birimi’nin 2012 yılından bugünlere başarıyla geldiğini anlatarak, “Emek verdik, hayal ettiklerimizi gerçekleştirdik. Geçmişte kurumda birikmiş dosyaları artık hatırlamak istemiyorum. Gerçekten güzel bir noktaya geldik. Kurumsal değişiklikler tabii tedirginlik de yaratıyor. Önünüzü göremeyebiliyorsunuz ve hesaplamadığınız bazı durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu süreç sonunda işlerimiz kolaylaştı. Sistemi şeffaflaştırdık, sorunlar azaldı” diye konuştu.

YÖK Yürütme Kurulu Komisyon Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ise sunumunda, “İlk yıllarda birçok sorunlarla karşılaşmıştık. Ömer Hocamız geldikten sonra, bizim daha önce olması gereken seviyeye getiremediğimiz seviyelere taşımış oldular. Mevzuat hiçbir zaman yeterli olmayabilir. İlkelerde gelişmeler olacak, alanlarda gelişmeler olacak, farklı programlar açılacak, lisans, lisansüstü. Bunların hepsinin ülkemizde eş değerliliği olmak zorunda değil. Gerekirse istihdam ediciler kendi mevzuatlarını değiştirmek zorunda. Ama yükseköğretim açılımı her zaman diğer kamu kurumlarından daha önde olacak” ifadelerini kullandı.

2 gün süren çalıştayda; BAİBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Coşkun Etkili İletişim, YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanı Sonnur Çetin “Mevzuat” ve “Denklik Başvurularının Yargısal Boyutu”, Recep Garip “Denklik Otomasyon Sistemi”, Fatma Öztürk “ENIC/NARIC, YÖK Tanıma ve Denklik İşlemlerinin Uluslararası Boyutu, Abdulkadir Taşdelen “Denklik Başvurularında ve İşlemlerinde Sık Yaşanan Sorunlar” konularında sunumlar gerçekleştirildi.