YÖK onayladı, yeni programlar açılıyor

Haber: Ceylan Beykoz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından alınan kararla, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde Eğitim Teknolojileri doktora programı açılması uygun görüldü. Bu yıl ilk öğrencilerini alan İletişim Bilimleri tezsiz yüksek lisans programının yanı sarı, Bilgisayar Mühendisliği, Tarih ve Matematik tezli yüksek lisans programları da açılıyor. Matematik yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe olacak. Halen Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Yakınçağ ve Yeniçağ tarihleri alanlarında verilen tezli yüksek lisans programları, Tarih tezli yüksek lisans programı adı altında birleştirilerek öğrenci alınacak. Aynı zamanda disiplinler arası eğitim vermek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans programı açılacak. Doktora ve yüksek lisans programlarına, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Döneminde öğrenci alınımına başlanacak.

Bazı akademik koşullar nedeniyle bir süredir öğrenci alınamayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına, programın asgari koşulları YÖK onayı ile sağlanarak tekrar öğrenci alınabilecek. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde 56 Anabilim Dalı’nda eğitim veriliyor. Halen toplam 36 doktora programında 535 öğrenci eğitim görüyor. 78 yüksek lisans programında toplam 1651 öğrenci tezli; 6 yüksek lisans programında ise 20 öğrenci tezsiz yüksek lisans eğitimi alıyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 12:50