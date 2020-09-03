YÖK ve ÖSYM’den Covidli öğrenci kararı

Haber: N. Halid Altundal

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı(ÖSYM), 2020-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarına girecek covid-19 pozitif veya temaslı olan adaylar için karar aldı.ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada, “Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığından alınan güncel bilgiler doğrultusunda Covid-19 bilgisi değişen adayların (Covid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen veya Covid-19 pozitif veya temaslı durumu sona eren adaylar), sınava girecekleri bina/salon bilgileri güncellenecektir. Sınava girecekleri bina/salon atamaları yeniden yapılan adaylar, kendileri için yeniden düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, Başkanlığımız tarafından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilecektir. Sınav günü Covid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen adaylar, atamalarının yapıldığı sınav binasında Covid-19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda sınava alınacaklardır. Sınav günü Covid-19 pozitif veya temaslı durumu sona eren adayların da bina/salon atamaları güncellenecektir. Bu durumdaki adaylar da sınava girecekleri bina/salon konusunda Başkanlığımız tarafından ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilecektir. Covid-19 durumu olan adayların, Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge sunmaları, belge göndermeleri gerekmemektedir” ifadelerine yer verildi.

KAYIT HAKLARI SAKLI TUTULACAK

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu(YÖK) de covid-19 nedeniyle karantinada olup üniversitelere kayıt yaptırması gereken öğrencilerin ‘mağduriyet yaşamamaları’ için yeni bir karar aldı. Üniversitelere gönderilen karara göre, 2 Eylül'de Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) işlemleri sırasında bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak ‘korona hastası ve karantina altında olmaları nedeniyle kayıt yaptıramayanların kayıt haklarının saklı tutulmasına’ karar verildiği belirtildi. Bu öğrencilerin durumlarını belgeleyen raporlarını, rapor tarihinin bitiminden en geç 15 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda kayıtlarının yapılabileceği ifade edilen kararda, işlemlerin ek yerleştirme kılavuzuna yetişmemesi durumunda bu kişilerin kontenjanlarının, mevcut kontenjana ilave edileceği bildirildi.​