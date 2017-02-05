banner128

banner101

05 Şubat 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • YOKSA...NEEE...

    15 Temmuz kanlı darbe girişimin halk desteği bastırılmasının ve 40 yıllık birikimin ürünü olan Amerikancı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/ Paralel Devlet Yapılanmasının aynı destekle tasfiyesi sürüyor.

    05 Şubat 2017 Pazar 09:15
    Bu haber 27 kez okundu
    YOKSA...NEEE...

    Kolay değil….En az 40 yıllık bir yapılanmadan söz ediyoruz. Bir ülkenin İç İşleri Bakanı 81 ilin 74’ü FETÖ.cü demişse durumun vehameti için başka söze gerek var mı?

    Mesele, FETÖ.cülere operasyon yapan Emniyet Müdürünün operasyonun ortasında , ifade alan Savcının, yargılama yapan hakimin de gözaltına alınacak kadar iltisak için de olmasıyla değişiyor.

    Şimdi Allah aşkına kim kimi hangi veriye göre kategorize edip memuriyetten atıyor, gözaltına alıyor, tutukluyor. İşte bu noktada Cumhurbaşkanını n tarihi sözü akla geliyor:”At izi, it izine karıştı”

    İşte bu kabilden iki örnek hafızamızda… Bolu eski İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya hakkında da FETÖ kapsamında soruşturma açıldığı bilgisi ve  Bolu Cumhuriyet Savcılarından Mehmet Burak Çolak’ın açığa alınması.

    Kanlı girişimin ilk zamanları haydi olsun 1-2 ayında akla-karayı seçmek çok zor olabilir, izler birbirine karışabilir.

    Darbe girişimi 7 aya yaklaştı. 7 ay demek 1 yılın % 60’ına tekabül eder.Bu kadar uzun bir süre zarfında yüzlerce örgüt üyesi alındı. Gayet doğal olarak arabaları, iş yerleri, evleri, hesapları, telefon görüşmeleri, yediği-içtiği- gezdiği her şeyleri didik didik edildi ve kayıt altına alındı. Sonra da layık oldukları yere cezaevlerine gönderildiler.Elbette yüce Türk Milleti adına yargı önünde verecekleri hesap yakın ve  Cenab-ı Allah huzurunda verecekleri hesap çetin olacaktır.

    Ancak, ilk zamanlar açığa alınıp geriye dönen memurlar,  gözaltına alınıp bırakılanlar, tutuklanıp tahliye edilenler olmadı mı? Esas mesele de budur. Sen ben yanlış yaparız ve bu yanlışlığı telafi edebiliriz, telafi edemezsek hesabını kanun karşısında veririz.

    Ancak, bilelim ki bu kişi FETÖ.cüdür diyecek mevkii ve makamda olanların mücadelesine ne siyasi ne ticari ne idari hiçbir kuvvet engel olmamalıdır, olamamalıdır. Gelgelelim bu güç, kılı kırk değil kırk bin yarmalıdır.

    Cumhuriyet tarihimizin en büyük arınmasını yapıyoruz, bağımsızlık savaşı veriyoruz. 6 ay boyunca 24 saat delil toplayan Emniyet Müdürü de bizatihi FETÖ.den soruşturmaya alınıyorsa sistem, bedeli ne olursa olsun kendini sorgulamaya mecburdur.

    Darbeyi canı pahasına püskürten halk bu örneklerle için için hayal kırıklığı yaşamaktadır.

    İşte bu noktada, binlerce gerçek veya yalan ihbarı ve BİMER-CİMER başvurusunu değerlendirerek ayırt edilmesinde, yüzlerce memurun açığa alınmasında, yüzlerce kişinin durumunun Savcılığa intikal ettirilmesinde etkin olan OHAL Bürosu’nun başında 7 aydır 24 saat görev yapan Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy’un bu görevinden alınması izah edilmeye çok acil muhtaçtır?

    Sorular net…Özsoy, basında yazıldığı gibi başarılı ise ve yılın idarecisi adayı iken neden görevden alındı? YOKSA Kripto Fetocüler iş başında mı? YOKSA Bolu'nun siyasetçilerinin bu duruma göstereceği tepki ne yönde olacaktır? YOKSA Siyasilere yapılacak FETÖ/PDY operasyonlarının önümü mü kesilmek isteniyor? YOKSA Görev değişikliğinden 10 gün önce Bolu'da soruşturma geçiren bazı kurum müdürleri, OHAL Valisinin değişeceğini biliyor muydu? YOKSA…YOKSA…NEEE...
    Anahtar Kelimeler: 15, Temmuz, Kanlı, Darbe, Girişimin

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Makinist Makinist YOKSA...NEEE...
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz TİCARET KAPISI, SPOR!
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE DÜZCE İMAM HATİP LİSESİ(1962-2016)” ve…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EVET/HAYIR DÜELLOSU MİLLET NE DİYOR
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Bence çok güzel başlık
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmiş acılarımızla helalleşmek…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞEHİTLERİMİZ
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER KADIN OLMAK, YÜREKLİ OLMAKTIR…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TESELLİ
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Suat Tosun Suat Tosun COP 22 ARDINDAN TRUMP KAYGISI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir HAYIR-EVET
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BAŞKANLIK DÜZENİNİN DEĞİL REHBER İMAM'IN ANAYASASI
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Evet mi Hayır mı?
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Nihal Eker Nihal Eker YOKLUK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129