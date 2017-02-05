Kolay değil….En az 40 yıllık bir yapılanmadan söz ediyoruz. Bir ülkenin İç İşleri Bakanı 81 ilin 74’ü FETÖ.cü demişse durumun vehameti için başka söze gerek var mı?

Mesele, FETÖ.cülere operasyon yapan Emniyet Müdürünün operasyonun ortasında , ifade alan Savcının, yargılama yapan hakimin de gözaltına alınacak kadar iltisak için de olmasıyla değişiyor.

Şimdi Allah aşkına kim kimi hangi veriye göre kategorize edip memuriyetten atıyor, gözaltına alıyor, tutukluyor. İşte bu noktada Cumhurbaşkanını n tarihi sözü akla geliyor:”At izi, it izine karıştı”

İşte bu kabilden iki örnek hafızamızda… Bolu eski İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya hakkında da FETÖ kapsamında soruşturma açıldığı bilgisi ve Bolu Cumhuriyet Savcılarından Mehmet Burak Çolak’ın açığa alınması.

Kanlı girişimin ilk zamanları haydi olsun 1-2 ayında akla-karayı seçmek çok zor olabilir, izler birbirine karışabilir.

Darbe girişimi 7 aya yaklaştı. 7 ay demek 1 yılın % 60’ına tekabül eder.Bu kadar uzun bir süre zarfında yüzlerce örgüt üyesi alındı. Gayet doğal olarak arabaları, iş yerleri, evleri, hesapları, telefon görüşmeleri, yediği-içtiği- gezdiği her şeyleri didik didik edildi ve kayıt altına alındı. Sonra da layık oldukları yere cezaevlerine gönderildiler.Elbette yüce Türk Milleti adına yargı önünde verecekleri hesap yakın ve Cenab-ı Allah huzurunda verecekleri hesap çetin olacaktır.

Ancak, ilk zamanlar açığa alınıp geriye dönen memurlar, gözaltına alınıp bırakılanlar, tutuklanıp tahliye edilenler olmadı mı? Esas mesele de budur. Sen ben yanlış yaparız ve bu yanlışlığı telafi edebiliriz, telafi edemezsek hesabını kanun karşısında veririz.

Ancak, bilelim ki bu kişi FETÖ.cüdür diyecek mevkii ve makamda olanların mücadelesine ne siyasi ne ticari ne idari hiçbir kuvvet engel olmamalıdır, olamamalıdır. Gelgelelim bu güç, kılı kırk değil kırk bin yarmalıdır.

Cumhuriyet tarihimizin en büyük arınmasını yapıyoruz, bağımsızlık savaşı veriyoruz. 6 ay boyunca 24 saat delil toplayan Emniyet Müdürü de bizatihi FETÖ.den soruşturmaya alınıyorsa sistem, bedeli ne olursa olsun kendini sorgulamaya mecburdur.

Darbeyi canı pahasına püskürten halk bu örneklerle için için hayal kırıklığı yaşamaktadır.

İşte bu noktada, binlerce gerçek veya yalan ihbarı ve BİMER-CİMER başvurusunu değerlendirerek ayırt edilmesinde, yüzlerce memurun açığa alınmasında, yüzlerce kişinin durumunun Savcılığa intikal ettirilmesinde etkin olan OHAL Bürosu’nun başında 7 aydır 24 saat görev yapan Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy’un bu görevinden alınması izah edilmeye çok acil muhtaçtır?

Sorular net…Özsoy, basında yazıldığı gibi başarılı ise ve yılın idarecisi adayı iken neden görevden alındı? YOKSA Kripto Fetocüler iş başında mı? YOKSA Bolu'nun siyasetçilerinin bu duruma göstereceği tepki ne yönde olacaktır? YOKSA Siyasilere yapılacak FETÖ/PDY operasyonlarının önümü mü kesilmek isteniyor? YOKSA Görev değişikliğinden 10 gün önce Bolu'da soruşturma geçiren bazı kurum müdürleri, OHAL Valisinin değişeceğini biliyor muydu? YOKSA…YOKSA…NEEE...