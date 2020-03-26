YÖK’ten bahar dönemi için karar

Haber: Ceylan Beykoz

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin tekrar yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı konusunda açıklamalarda bulundu. YÖK Başkanı Saraç konuyla ilgili olarak, "Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisansüstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz” diye konuştu.

YKS ERTELENDİ

YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıklayan Saraç, ayrıca şunları söyledi: "Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır."

