YÖK’ten Bolu’ya “Sanayide Eğitim” desteği

Haber: Esra Perçin

YÖK tarafından, sanayi eğitimi alan üniversite öğrencilerinin uygulamalı eğitim görmeleri için “Yükseköğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü Projesi” başlatıldı ve başarılı bir şekilde sürdürülüyor. “Üniversite–Sanayi” işbirliği bakımından büyük öneme sahip olan proje, sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesini ve yükseköğretimde istihdam odaklı politikaların oluşturulmasını kapsıyor. Proje kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinde meslek yüksekokullarının kurulması, öğrencilerin meslekleri ile ilgili eğitimi sanayi ortamında almalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesi, projenin önemli bileşenlerinden bir tanesi.

HEDEF ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Proje kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalar ile meslek yüksekokulu (MYO) mezunlarının yetkinliklerinin sanayi ve iş dünyası ihtiyaçlarına cevap öğrencilerin iş becerisinin artırılması, iş piyasasını tanımaları, yükseköğretimde uygulamalı eğitimin ve işyeri eğitiminin artırılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje ile Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Kalıpçılık, Gıda Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Kaynak Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Lojistik, Makine, Mekatronik, Otomotiv Teknolojisi, Polimer Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi önlisans programlarına YÖK tarafından “destek ve teşvik” veriliyor.

9 MYO’YA 9 MİLYON 833 BİN TL EK DESTEK VERİLDİ

YÖK tarafından proje kapsamındaki önlisans programlarında öğrenim gören toplam 2 bin 202 öğrencinin mesleki becerilerini ileri düzeye çıkarmak amacıyla genel okul bütçesinin dışında öğrenci başına ortalama 4 bin 500 TL tutarında eğitim desteği verildi.

Bu kapsamda, 2019 yılının Ocak ayında ilimiz Bolu dahil, Adana, Eskişehir, Elazığ, Ankara, Gaziantep ve Samsun’daki Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulmuş olan 8 üniversitenin 9 meslek yüksekokulunun, 38 önlisans programında okuyan 2 bin 202 öğrencinin sanayi eğitimi için toplam 9 milyon 833 bin TL ek parasal destek verildi.

DESTEK MYO’NUN PERFORMANSINA GÖRE DEVAM EDECEK

YÖK’ten yapılan açıklamada Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan meslek yüksekokullarına verilen desteğin devamına performans kriterleri çerçevesinde karar verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Eğitim desteği verilen programların performans değerlendirmesi, “mezunların istihdam oranı, iş yeri eğitimi yapılan işletmelerin memnuniyet oranı ve sektörü geliştirmeye yönelik yürütülen proje sayısı gibi özellikle uygulamalı eğitimi ve istihdamı artırmaya yönelik yapılan çalışmalar” gibi kriterler dikkate alınarak yapılmaktadır” denildi.