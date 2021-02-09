YÖK’ten uzaktan eğitim anketi

Haber: G. Deniz Bakır

Koronavirüs salgını dolayısıyla üniversitelerde uzaktan eğitim devam ederken milyonlarca üniversiteli bahar döneminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Öğrenciler, üniversitelerden bahar dönemi için bir açıklama beklerken Yükseköğretim Kurulu(YÖK), uzaktan eğitim sürecinin değerlendirmesini yapmak üzere akademisyen ve öğrencilere yönelik anket düzenleyeceğini açıkladı. YÖK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, ‘üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını’ önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.

Öğrenci ve akademisyenlere yönelik olmak üzere iki ayrı grupla dijital ortamda paylaşılacak anketin önümüzdeki bahar yarı yılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor. Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.”

Anketin nasıl uygulanacağı konusundaki detayların birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.