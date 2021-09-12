Yol asfalt ile kaplanacak

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’nun sakin şehir ünvanlı mudurnu ilçesinin girişinde bulunan çift şeritli yol, altyapı sorunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı bir hayli bozulmuş, söz konusu yolun yalnızca tek tarafı kullanılıyordu. 2019 yılının nisan ayından bu yana bozuk olan yol nihayet yapılıyor. Ak partili siyasilerin girişimleri sonucunda ilçenin kanayan yarası haline gelen 1.8 kilometrelik yolun yapım çalışmalarına karayolları tarafından kısa bir süre sonra başlanacak.

KARAYOLLARI EKİPLERİ YOLDA İNCELEME YAPTI

AK parti bolu il başkanı Suat Güner, bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ile AK parti Mudurnu İlçe Başkanı Hüseyin Yağın’ın girişimleri ve görüşmelerinin ardından ilçeye gelen karayolları ekipleri, Mudurnu ilçe merkezinin hemen girişinde yer alan yolda yapım çalışmaları öncesi incelemelerde bulundu. Karayolları ekiplerine; ak parti ilçe başkanı hüseyin yağın, Mudurnu Belediye Meclis Üyeleri Zafer Kalıncı, Ayhan Özden, Ergün Erdem, İl Genel Meclis Üyeleri Salih Şener ile İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Yaşar, Uğur Arıkan ve Sabahattin Yaşar eşlik etti. Yakın zamanda başlanacak çalışmaların ardından Mudurnu hak ettiği asfalt yola kavuşacak.

HÜSEYİN YAĞIN, “HALKIMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Ak Parti Mudurnu İlçe Başkanı Hüseyin Yağın yaptığı açıklamada, “Mudurnu Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve ilçe merkezinin girişinde yer alan 1.8 kilometrelik yol, 2019 yılının nisan ayından bu yana bozuk şekilde duruyordu. Başta il başkanımız, milletvekillerimiz ve bizlerin girişimleri neticesinde söz konusu bozuk yol, karayolları ekipleri tarafından asfalt olacak şekilde yapılacak. Yol yapım çalışmalarına birkaç gün içinde başlanıp yakın zamanda tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacak. Yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.