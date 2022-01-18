Yol bir saat kapandı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı, İstanbul ve Ankara gidiş dönüşü ulaşımda zorlukların yaşanmasına neden oldu. Bolu Dağı Bölge Trafik ile Karayolları ekipleri yolun açık kalması için yoğun çaba harcarken, öğle saatlerinde Elmalık mevkiinde bir tankerin makaslama yapması sonrası Bolu-İstanbul istikameti yaklaşık bir saat boyunca trafik akışına kapandı. 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Yoğun tipi altında Karayolları ve Bölge Trafik ekipleri kurtarma çalışmaları sonrası tanker, saplanan kardan çıkartıldı. Hareket kabiliyetinden yoksun olan tankerin lastiklerine kum ve tuz dökülmesinin ardından, tanker yola çıkartıldı. Soğuk ve yoğun kar yağışında beklemek zorunda kalan sürücüler, kurtarma çalışmalarının ardından yollarına devam edebildiler. Öte yandan TIR’ların Bolu Dağı kesiminden geçişleri yasaklandı.