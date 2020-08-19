Yol çalışmaları devam ediyor

Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Yol çalışmaları devam ediyor

Haber: Aysun Beykoz

Korona virüs salgınına rağmen çalışmalarına ara vermeyen Bolu Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanına yeni yollar kazandırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda, ulaşım sıkıntısı veya yol sıkıntısı olan bölgelere imar planına göre yeni yollar kazandırıyor. Bolu’nun birçok mahallesine eş zamanlı çalışmalar ile kilometrelerce yol açan belediye ekipleri, Paşaköy, Sandallar, Kasaplar, Kılıçarslan, Alpağut ve Yukarısoku Mahallelerinde çalışmalarını sıklaştırdı. İmar planına göre hareket eden ekipler, altı mahallede senkronize bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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