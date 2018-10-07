Haber: BMA

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, AK Parti Dörtdivan İlçe Başkanı Şahin Serin ve İtfaiye Garaj Amiri Tanju Yalçın ile birlikte Kargıbayramlar Işıklar Mahallesi yolu ile Bayramlar Mahallesi çıkışından başlayıp Amanlar mesire alanına kadar yapılan stabilize asfaltlama yol çalışmalarını yerinde inceledi. İlçede ulaşımı rahatlatmak çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Uzunoğlu, ilçeye ulaşımı kolaylaştırarak ziyaret merkezi haline getirmek istediğini ifade etti.