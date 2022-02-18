Yol çöktü!

Haber: C. Kutay Aykan

Beşkavaklar Mahallesi Necdet Gören Caddesi üzerinde asfalt yola sonradan ekleme yapılan yolda çökme meydana geldi. Yol çökmesi, sabah saatlerinde yolun üzerinde seyahat eden sürücüler tarafından fark edildi. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelerek durumu Belediye ekiplerine bildirdi. Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Necdet Gören Caddesinde çökmenin meydana geldiği alanda sürücüler yoldan geçmekte zorlandı.Güzergahıkullanacak olan sürücülerin fazla hız yapmama hususunda uyarı yapıldı.