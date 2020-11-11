Yol, Cuma günü kullanıma açılıyor

Haber: Volkan Yılmaz

11 köyün ulaşımını sağlayan Sazakiçi grup yolunu inceleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, yapılan yol çalışmaları hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Şantiye Şefi Ali Karatekin’den bilgiler aldı. İlk etapta 8 km ile başlayan ve sonradan 3 km ilave edilmesiyle toplamda 11 km. olan BSK asfalt yolun 9 km’si sıcak asfalt yapılırken geriye kalan 2 km’lik yolun da birkaç gün içinde bitirileceği, gerekli işaretlemelerin yapıldıktan sonra Cuma günü vatandaşların kullanımına sunulacağı kaydedildi.

VALİ İŞÇİLERLE SOHBET ETTİ

Sıcak asfalt çalışmalarını yapan ekip ile de sohbet eden Vali Ümit, “Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Yaptığınız yolları vatandaşlarımız yani insanlar kullanacaklar. İnsanın ihtiyacını karşılamak büyük onur. Çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Elinize ve yüreğinize sağlık” diyerek ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

FNİSHER VE SİLİNDİRE BİNİP ÇALIŞMALARA KATILDI

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yol çalışmaları incelemesi esnasında iş makinesi kullanarak asfaltlama çalışmasına katıldı. Fnisher kullanarak Plent Mix temel serimi yapan Vali Ahmet Ümit, daha sonra silindir kullanarak serdiği malzemeyi sıkıştırdı. Vali Ümit’in yol incelemelerine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü Sedat Türkan da katıldı.

BÜNÜŞ KÖYÜNE ZİYARET

Sazakiçi Grup Köy Yolu incelemelerinde Bünüş Köyünü de ziyaret eden Vali Ümit, köy konağında Muhtar Abdurrahman Ateş ve köy sakinleri ile köyün sorunları üzerine sohbet ettiler. Bünüş Köyü muhtarı ve köy sakinlerinin istek ve önerilerini dinleyen Vali Ümit, köyün çöplerinin alınmasını, Köy Camii’nin tadilatını isteyen ve yapılmakta olan köy grup yoluna 1,5 km. daha ilave edilerek Bünüş Köyü’nün de gruba dahil edilmesi talebinde bulunan vatandaşlara köyün acil ve çağdaş tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.