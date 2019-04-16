Yol durumu bülteni

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağında köprü çalışması yapılıyor. Bu nedenle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı-Bolu Doğu kavşakları 16-17. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden (İstanbul-Ankara) iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Düzce-Bolu Devlet Karayolunun Tokad-i Hayrettin Kavşağı Mevkiinde heyelan nedeniyle oluşan göçük sonucu bozulan yolun yapım çalışmaları devam ediyor. Yol yapım çalışmaları nedeniyle bölgede trafik akışı diğer yönden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.