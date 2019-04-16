Yol durumu bülteni

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteninde ilimiz ve çevresi için yapılan uyarılar ise şöyle;

Yol durumu bülteni

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağında köprü çalışması yapılıyor. Bu nedenle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı-Bolu Doğu kavşakları 16-17. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden (İstanbul-Ankara) iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Düzce-Bolu Devlet Karayolunun Tokad-i Hayrettin Kavşağı Mevkiinde heyelan nedeniyle oluşan göçük sonucu bozulan yolun yapım çalışmaları devam ediyor. Yol yapım çalışmaları nedeniyle bölgede trafik akışı diğer yönden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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